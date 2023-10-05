Способна ли россия на новое масштабное наступление - ответ эксперта

Агрессор продолжает производить боеприпасы и оружие, но военные мощности страны находятся в упадке.

Несмотря на большие потери техники и личного состава на фронте, российская федерация* всячески пытается удержаться "на плаву" и сейчас перестаивает свою экономику на военные рельсы. Однако, говорить о подготовке оккупантов к новому масштабному наступлению не стоит, у них на это попросту не хватает ресурсов.

Таким мнением с "24 каналом" поделился военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

По его словам, сейчас россия едва сводит "концы с концами", пытаясь восполнить свои потери на фронте в Украине. У захватчиков ней сейчас возможности подготовить новое наступление, потому что они испытывают дефицит как в танках, ББМ, так и артиллерии, а увеличить свои мощности они не в состоянии, в частности из-за экономических санкций. "Эпичного" наступления они уже не проведут.

Александр Коваленко подчеркнул, что в стране-агрессорк нет подразделений, которые бы имели полную штатную комплектацию, поэтому возникает полный дефицит, способный достигать 70 процентов. Речь идет, в первую очередь, об производстве БТР, БМП, БМТ, оккупантов даже не спасает расконсервированная техника СССР. Производство танков у захватчиков также на минимуме.

"Курсор" писал ранее, что российские оккупационные войска терпят неудачи на фронте в Украине, поэтому ищут разные варианты, чтобы остановить контрнаступление ВСУ. В частности, захватчики начали применять тактику "эластической обороны".

Еще мы писали, что российские оккупационные войска в районе Токмака Запорожской области, который временно находится под контролем захватчиков, сбили собственный многоцелевой истребитель Су-35.