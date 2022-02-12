Россия начала военные учения в Черном море

Сообщается, что всего для выполнения задач задействовано более 30 боевых кораблей различного класса из состава Черноморского и других флотов. На учениях якобы будут отрабатывать защиту Крыма.

В министерстве обороны РФ сообщили о том, что три десятка кораблей покинули свои постоянные места дислокации в Черном море. Согласно официальному заявлению, российские военные судна будут проводить военные учения.

Отработка защиты оккупированного российскими войсками полуострова Крым будут проводиться под руководством командующего Черноморского флота адмирала Игоря Осипова.

Во время учений корабли выполнят комплекс ракетных и артиллерийских стрельб, а также проведут нанесения ракетных и бомбовых ударов как по морским, так и по береговым и воздушным целям.

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