США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.
«Администрация Байдена объявляет об очередном пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов, включая четыре новые системы HIMARS», — сказал он.
Новый пакет помощи, помимо самих систем залпового огня (HIMARS), будет включать ракеты для них, три тактических автомобиля, 1 000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, антибатарейные системы и запасные части.
С начала войны американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на сумму 7,3 миллиарда долларов.
«Курсор» писал ранее, что россия утвердила список американцев, которым запрещено въезжать на территорию рф. Туда попали и члены семьи американского президента Джо Байдена. Однако москва может попытаться нанести Байдену удар на промежуточных выборах в Штатах, подняв вопрос цены войны в Украине для американцев.
Ранее наш сайт сообщал, что в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!