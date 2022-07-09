США передадут Украине еще четыре ракетных установки HIMARS

Перелом в войне Украины с россией, по всей видимости, произойдет очень скоро, так как западные союзники предоставляют Украине все больше необходимого вооружения, в том числе РЗСО HIMARS.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на сумму 400 миллионов долларов.

«Администрация Байдена объявляет об очередном пакете вооружений для Украины на 400 миллионов долларов, включая четыре новые системы HIMARS», — сказал он.

Новый пакет помощи, помимо самих систем залпового огня (HIMARS), будет включать ракеты для них, три тактических автомобиля, 1 000 высокоточных 155-мм артиллерийских боеприпасов, антибатарейные системы и запасные части.

С начала войны американская сторона уже предоставила Украине военную помощь на сумму 7,3 миллиарда долларов.