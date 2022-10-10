США призвали своих граждан срочно покинуть Украину

В посольстве заявили, что удары рф*по территории Украины представляют прямую угрозу гражданскому населению.

Сегодня, 10 октября, российская федерация нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В связи с угрозой, посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть страну.

Об этом представители посольства сообщили на своей странице в Twitter.

В ведомстве написали, что удары, которые россия наносит по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться в безопасном месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта.

Представители посольства отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения.

«Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности», — отметили в посольстве.

«Курсор» писал ранее, что Соединенные Штаты инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды украинских военных на поле боя.

Еще мы писали, что в Конгрессе США достигли предварительной договоренности касаемо предоставления Украине дополнительной помощи, размер которой составил около 12 млрд долларов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!