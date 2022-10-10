США призвали своих граждан срочно покинуть Украину

Сегодня, 10 октября, российская федерация нанесла массированный ракетный удар по территории Украины. В связи с угрозой, посольство США в Киеве призвало американцев срочно покинуть страну.
Об этом представители посольства сообщили на своей странице в Twitter.
В ведомстве написали, что удары, которые россия наносит по Украине представляют прямую угрозу гражданскому населению и гражданской инфраструктуре. Посольство призывает граждан США укрыться в безопасном месте и покинуть Украину сейчас, используя частные варианты наземного транспорта.
Представители посольства отмечают, что ситуация с безопасностью на всей территории Украины крайне нестабильна, и условия могут ухудшиться без предупреждения.
«Граждане США должны сохранять бдительность и предпринимать соответствующие шаги для повышения своей осведомленности о безопасности», — отметили в посольстве.
«Курсор» писал ранее, что Соединенные Штаты инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды украинских военных на поле боя.
Еще мы писали, что в Конгрессе США достигли предварительной договоренности касаемо предоставления Украине дополнительной помощи, размер которой составил около 12 млрд долларов.
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