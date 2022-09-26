США передаст Украине дополнительные 12 миллиардов долларов: СМИ

В Конгрессе США достигли предварительной договоренности касаемо предоставления Украине дополнительной помощи, размер которой составил около $12 млрд.

Участники переговоров по законопроекту, посвященного временным расходам, согласились включить указанную сумму в новую помощь Украине в ответ на запрос администрации президента США Джо Байдена.

Об этом сообщает Reuters.

Напомним, что недавно Байден попросил Конгресс предоставить Украине новую экстренную военную и экономическую помощь в размере $11,7 млрд. В полночь пятницы, 30 сентября, Конгресс должен принять закон о расходах.

Немногим ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что победа Украины на фронте не станет финалом противостояния с *россией. По его словам, поражение российских оккупантов будет означать лишь то, что украинцы начнут подготовку к следующей войне.

«Зная то, что я знаю о россиянах не понаслышке, наша победа не будет окончательной. Наша победа даст возможность перевести дух и подготовиться к следующей войне», – сказал Залужный.

Также «Курсор» сообщал, что госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американская сторона предупредила россию о «катастрофических» последствиях, если рф совершит ядерный удар по Украине.

Помимо этого, сегодня, 26 сентября, бывший сотрудник агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден получил российское гражданство. Соответствующий указ уже подписал владимир путин.

Сноуден находится на территории рф с 2013 года после того, как сбежал из США, где его обвинили в шпионаже и похищении государственной собственности. Известно, что он передал журналистам секретную информацию, которая указывала на тотальную слежку за информационными коммуникациями между гражданами многих государств по всему миру, что осуществляют американские спецслужбы.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!