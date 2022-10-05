США инвестируют в производство боеприпасов для обеспечения нужд Украины

США «внимательно следят» за темпами расхода боеприпасов Вооруженными Силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.

Соединенные Штаты инвестируют в производство боеприпасов, чтобы обеспечить нужды украинских военных на поле боя.

Об этом заявила заместитель помощника государственного секретаря США по вопросам рф*, Украины и Евразии Лора Купер на брифинге в Пентагоне.

Она отметила, что США «внимательно следят» за темпами расхода боеприпасов Вооруженными Силами Украины, чтобы обеспечивать их потребности.

«Мы очень внимательно следим за их темпами расхода боеприпасов, чтобы быть уверенными, что у них есть то, что нужно для контрнаступления», – сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов о том, хватает ли Соединенным Штатам боеприпасов для собственных нужд и для оказания помощи Украине, представительница Пентагона подтвердила, что производство боеприпасов в стране наращивается.

«Со временем у нас будет постоянный темп производства как для нас самих, так и для украинцев», — подчеркнула она.

Также Купер выразила уверенность, что дополнительные системы HIMARS, предоставляемые США в новом пакете помощи, усилят возможности Украины на поле боя.

В августе Пентагон сообщил, что Соединенные Штаты Америки пополняют собственные запасы высокоточных реактивных боеприпасов GMLRS, применяемых ракетными системами HIMARS и M270.

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