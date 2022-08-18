Стали известны интересные подробности жизни старшей дочери путина

Авторитетные журналисты выяснили, что уже в студенческие годы дочь путина вела богатый образ жизни — каталась на яхтах и посещала дорогие рестораны.

Мария Путина-Воронцова — первая известная дочь президента россии*. В возрасте 36 лет она стала совладелицей компании стоимостью 40 миллиардов рублей, ей также поручили курировать проект стоимостью 1 миллиард долларов.

Дочь путина училась в МГУ на медицинском факультете с 2006 по 2011 год. По словам одного из ее однокурсников, сначала о Марии говорили, что она дочь секретного конструктора ракет, потом прошел слух, что она дочь какого-то богатого генерала.

Мария Воронцова действительно вела «зажиточную» жизнь — в студенческие годы она уже каталась на яхте.

Как отмечает российский журналист Михаил Наки, невероятная удача сопровождала Марию Воронцову всю жизнь, и все люди, которые помогали ей в учебе и работе, тут же получали все земные блага.

После окончания университета она устроилась аспирантом в Институт детской эндокринологии, который по невероятному совпадению начал строиться на два года раньше и ускоренными темпами.

В 2019 году впервые стало известно о ее достижениях в бизнесе, в этом же году была создана Новая медицинская компания, ее стоимость оценили в 40 миллиардов рублей.

«Курсор» писал ранее, что по словам министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, планы президента российской федерации владимира путина по захвату украинской территории «начинают» проваливаться.

Еще мы писали, что украинский президент Владимир Зеленский рассказал, что владимир путин больше всего боится за свою жизнь и этот страх нужно правильно использовать.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!