Медик не выходит на связь даже с родными.

Новость об исчезновении личного врача рамзана кадырова* вызвала резонанс в российских соцсетях, многие пропагандистские даже пытались лично его искать и как-то с ним связаться. Но медика и след простыл. А сегодня странная история с исчезновением эльхана сулейманова получила продолжение. Еще один близкий друг онколога, которого кадыров заподозрил в своем отравлении, заявил, что с ним что-то случилось.

Об этом приятель врача рассказал в комментарии "ВЧК-ОГПУ".

По словам мужчины, сулейманов с осени 2022 года на мобильный телефон не отвечает. При этом он серьезный онколог с научной работой, имеющий вес в международном сообществе (эльхан работал в Германии), а потому просто так пропасть, никому ничего не сказав, врач не мог.

Товарищ сулейманова уверен, что версия о его переезде в Баку, которую ранее озвучивали росСМИ, - ложь. По его словам, о пребывании врача в Баку точно знало бы русскоязычное общество советских бакинцев. Тем более, там живет много близких друзей и бывших коллег онколога.

Напомним, ранее скандальный лидер Чечни обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики эльхана сулейманова. Он лично делал некоторые инъекции Кадырову и тот решил, что именно с ними связано ухудшение здоровья. Медик был снят с должности вице-премьера и с тех пор его никто не видел. Ходят слухи, что его зверски убили - закопали в землю живым.

Ранее «Курсор» писал о том, что американский генерал рассказал, какой будет битва за Крым после получения Украиной дальнобойного оружия. Дело в том, что Крым является решающей территорией на этой войне и после его потери власти рф уже не смогут оправиться.

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* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!