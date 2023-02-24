Стали известны потери россии за год полномасштабной войны против Украины

За год полномасштабной войны россия* потеряла 146 тысяч 820 своих воинов, за сутки украинские защитники уничтожили 970 путинских военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Стоит отметить, что речь идет исключительно об официально подтвержденных фактах, реальное число убитых российских оккупантов может быть куда больше. Кроме того, эксперты считают, что количество раненых солдат рф как минимум в 2,5 раза больше количества убитых. И потому россия вновь готовит мобилизационные мероприятия, чтобы пополнять резервы живой силы.

Потери рф в технике за год масштабного вторжения:

танков – 3363 (+13 за сутки);

боевых бронированных машин – 6600 (+7);

артиллерийских систем – 2363 (+11);

РСЗО – 474 (+3);

средств ПВО – 247 (+3);

самолетов – 299;

вертолетов – 287;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 2033 (+4);

крылатых ракет – 873;

кораблей /катеров – 18;

автомобильной техники и автоцистерн – 5224 (+9);

специальной техники – 229 (+1).

Можно смело констатировать, что за год полномасштабного вторжения в Украину россии не удалось реализовать свои планы по захвату украинских территорий. Оккупанты не смогли оккупировать Луганскую и Донецкую область, им пришлось с позором отступать от столицы и спасаться бегством из ряда территорий на юге. Украинские военные продолжают держать оборону.

«Курсор» писал ранее, что министр обороны Соединенных Штатов Америки Ллойд Остин заявляет, что у россии заканчиваются боеприпасы, но Иран и Северная Корея не признают помощь рф в пополнении ее армейских запасов. И, вероятно, из-за международного давления могут от нее отказаться в скором времени.

Напомним, что глава объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что россия понесла тяжелые потери в войне против Украины. И не просто так кремль решил объявить мобилизацию осенью и продолжает ее до сих пор.