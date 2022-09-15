Стало известно, готовы ли США предоставить ВСУ ракеты ATACMS

Некоторые чиновники США не верят, что ситуация на фронте изменилась настолько, что можно менять стратегию в поставках вооружения Украине.

США оказывают Украине большую военную помощь, в частности поставляют ВСУ разные виды вооружения. Американские журналисты выяснили, готова ли страна передать ВСУ дальнобойные ракеты ATACMS.

Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Согласно полученной информации, США оценили контрнаступление украинских защитников на фронте и могли немного изменить стратегию в поставках вооружения. Пока администрация Джо Байдена не готова отправить ВСУ ракеты ATACMS, поскольку успех бойцов на фронте свидетельствует о том, что поставляемое Западом оружие и разведывательные данные вполне эффективны.

Но некоторые представители США говорят, что рано пока расслабляться, потому что армия российской федерации* не истощена до конца и не стоит менять стратегию поставок.

Известно, что ATACMS — тактическая баллистическая ракета класса «земля — земля», дальностью 300 километров, которую можно выпускать из РСЗО M270 MLRS и M142 HIMARS.

«Курсор» писал ранее, что США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!