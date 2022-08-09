США предоставят Украине новое дальнобойное вооружение, которое кардинально изменит ход войны

США готовятся передать украинским бойцам ряд новейшего вооружения. И эксперты обращают внимание на то, что Вашингтон до конца не раскрывает свои планы, ведь формулировка «боеприпасы к орудиям» допускают поставку не только снарядов.

Соединенные штаты готовят новый пакет военной помощи стоимостью в миллиард долларов. Очередная партия вооружения может переломить ход войны, говорят специалисты, и даст ВСУ куда больше возможностей уничтожать технику рф*.

Об этом говорится в сюжете проекта FreeДом.

Речь в первую очередь идет о дальнобойных боеприпасах к западным артиллерийским системам, таким как HIMARS, М270 или NASAMS. За несколько месяцев Украина доказала, что не просто освоила иностранные артустановки, а использует их даже эффективнее, чем сами военные НАТО.

Военный эксперт Иван Ступак отмечает, что многочисленных успехи ВСУ заставляют россиян полностью поменять свою тактику и стратегию. Их активность и успешные атаки на склады заставляет поменять расположение схронов с боеприпасами. «То есть раньше 30 километров было нормально от фронта, то сейчас они вынуждены на 80-90 км оттягивать назад, чтобы уйти от поражения», — говорит Ступак.

По информации агентства Reuters, формулировка «боеприпасы к орудиям», которые обещали США, допускают поставку не только снарядов, но и ракет с дальностью поражения до 300 километров, ведь это тоже боеприпас к этому орудию.

Также в рамках помощи США планируют поставить до полусотни медицинских броневиков на базе БТР М113 — они быстрые, маневренные и простые. И — что самое главное — могут не только ездить, но и плавать. Украина уже получала такие боевые единицы, сейчас же БТР обустроили под военную скорую помощь.

Когда именно Украина получит пакет помощи, что конкретно и в каких количествах он будет включать, США не разглашают. Но аналитики уже утверждают, что если речь идет о сумме в миллиард долларов, то поставка оружия и техники будет более чем внушительная, а там уже и до ленд-лиза будет рукой подать.

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