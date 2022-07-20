Стало известно, когда Гаага возьмется за дело о преступлениях рф в Украине

Окончательная дата по рассмотрению первого дела о преступлениях рф* еще не установлена, потому что для подготовки дела требуется время.

За военные преступления, совершенные против Украины, российская федерация должна быть привлечена к ответственности. И первое дело Международный уголовный суд планирует рассмотреть уже этой зимой.

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Сообщается, что пока нет точной даты, когда россияне предстанут перед судом в Гааге, потому что требуется время для подготовки. Но МУС намерен подать на рассмотрение первое дело в отношении предполагаемых военных преступлений рф против украинского народа уже текущей зимой.

В марте была создана Совместная следственная группа, членами которой стали несколько европейских судебных органов. Их задачей был сбор доказательств российских преступлений на территории Украины.

Также сейчас ведутся переговоры о доставке Киевом по крайней мере одного военнопленного российского чиновника в суд. Сообщается, что он готов дать показания против командиров рф.

«Курсор» писал ранее, что украинские правоохранители открыли более 20 уголовных производств по совершению сексуальных преступлений против украинцев со стороны россиян.

Еще мы писали, что российские власти нашли новое применение созданным ими же псевдо-государствам «ДНР» и «ЛНР». Так, по мере того, как в мире распространяются новости о военных преступлениях российских военных, боевики занимаются сокрытием фактов убийств, грабежей мирного населения Украины.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!