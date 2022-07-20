Россия использует так называемые «ДНР» и «ЛНР», чтобы скрывать военные преступления

Российское правительство прекрасно понимает, что их армия совершает страшные преступления против мирного населения Украины, поэтому всеми способами пытается снять с себя ответственность.

Российские власти нашли новое применение созданным ими же псевдо-государствам «ДНР» и «ЛНР». Так, по мере того, как в мире распространяются новости о военных преступлениях российских военных, боевики занимаются сокрытием фактов убийств, грабежей мирного населения Украины.

Так, россия* поручила своим «прокси» провести так называемые «расследования» гибели людей в Мариуполе. Конечно же, виновной должны признать Украину и ее западных партнеров, которые якобы дают приказы ВСУ убивать гражданских.

При этом свидетельства жертв, результаты международных расследований учитываться не будут.

Не так давно глава «министерства» внутренних дел «ЛНР» виталий киселев заявил, что взрыв в Драматическом театре Мариуполя 16 марта произошел якобы изнутри. Великобритания, по его словам, приказала Украине организовать кровавую постановку с большим количеством мертвых мирных жителей.

Напомним, что на самом деле на Драмтеатр скинул бомбу российский самолет. Согласно сведениям организации Amnesty International, на здание были сброшены две 500-килограммовые бомбы, которые взорвались одновременно. Число жертв авиаудара достигает 600 человек, хотя точное количество погибших установить невозможно.

Ранее редакция Курсора писала, что эксперт рассказал, что в рф уже хотят закончить войну в Украине дипломатическим путем.

Кроме того, наш сайт сообщал, что лавров назвал новые «географические» цели войны в Украине.

Еще напомним, что СМИ сообщили, что путин готовит новые ядерные угрозы.