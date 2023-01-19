Стало известно, кто предупредил украинскую разведку о вторжении рф

Украину о вторжении российской федерации* предупреждали многие страны, эту информацию подтвердил и украинский банкир Денис Киреев. 23 февраля 2022 года он сообщил украинской разведке, что путин отдал приказ о начале так называемой «спецоперации». Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на начальника ГУР Минобороны Кирилла Буданова.

В материале сказано, что украинский банкир начал сотрудничать с активами братьев Андрея и Сергея Клюевых из семьи Януковича, которые сбежали из Украины в рф в 2014 году. Позже он наладил связь с европейскими разведывательными службами, а также с российскими военными и чиновниками. В связи с этим ему предложили работать с Главным управлением разведки.

Буданов говорит, что именно Денис Киреев предупредил Украину о начале вторжения российской федерации. Более того, он предоставил данные, откуда именно будут атаковать российские солдаты, тем самым подарив украинскому руководству несколько часов, которые помогли подготовить оборону по защите столицы.

Глава украинской разведке отмечает, если бы не Киреев, что Киев, вероятнее всего, был бы захвачен оккупантами.

Отмечается, что украинский банкир погиб «во время задержания» СБУ в марте прошлого года. Он пошел на риск и вошел в состав переговорной группы между рф и Украиной в начале полномасштабной войны. Но в ночь перед вторым раундом переговоров, Киреев был застрелен.

СМИ указывают на то, что у СБУ якобы было доказательство его государственной измены, но ГУР отмечает, что банкир «погиб во время выполнения спецзадачи».

К слову, президент Украины Владимир Зеленский наградил его посмертной медалью «за особый вклад в защиту государственного суверенитета и государственной безопасности».

«Курсор» писал ранее, что в российском обществе создают новое информационное пространство, где определенным лицам будет позволено критиковать диктатора владимира путина и высшие эшелоны власти, не боясь, что за негативными словами и обвинения в их адрес последует наказание.

Еще мы писали, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина нуждается в значительном увеличении объемов вооружения, так как сейчас наступает ключевой момент полномасштабной агрессии рф.