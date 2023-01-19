В рф для критики путина создают новое инфопространство – ISW

В российском обществе создают новое информационное пространство, где определенным лицам будет позволено критиковать диктатора владимира путина и высшие эшелоны власти, не боясь, что за негативными словами и обвинения в их адрес последует наказание.

Об этом пишет Институт изучения войны (ISW).

Аналитики в своем отчете привели пример на военном преступнике Игоре Гиркине, который становится все более смелым в своих высказываниях, в частности намекает на то, что путина пора отстранить от выполнения своих обязанностей. Министерство обороны рф и другие силовые структуры, а также высшее военное руководство часто поддаются критике и евгения пригожина, который основал ЧВК «Вагнер». К его мнению стали прислушиваться все больше людей, чем повысили его авторитетность. «Повар» путина не боится критиковать кремль, в частности он смело заявил, что все, кто там работает «предатели, способствующие тому, чтобы рф проиграла войну».

В ISW отметили, что российский диктатор в течение длительного времени не подвергает цензуре их высказывания.

«Курсор» писал ранее, что президент рф владимир путин во время своего визита в Санкт-Петербург заявил, что «существуют все основания считать нынешние власти Украины неонацистским режимом».

Еще мы писали, что российская федерация пытается восстановить ресурсы и пополняет ряды своей армии, чтобы совершить еще одну попытку крупного вторжения на украинские территории. Аналитики предполагают, что в 2023 году агрессор может рассматривать несколько сценариев нападения, которые не исключают друг друга.

Напомним, что оборонно-промышленная база рф не может преодолеть недостаток боеприпасов, поэтому агрессору будет крайне проблематично поддерживать наступательные операции на востоке Украины в 2023 году.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!