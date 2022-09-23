Стало известно о роли Абрамовича в освобождении из рф пленных британцев

Один из пяти британских подданных, освобожденных в результате обмена пленными, который смогла организовать Украина, рассказал о вскрывшихся деталях переговоров.
Джон Хардинг рассказал, что уже во время посадки на рейс в Саудовскую Аравию увидел российско-израильского олигарха. Роман Абрамович представился уже после того, как они сели на рейс.
Попавший под санкции бывший владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович, как оказалось, сыграл «ключевую роль» в освобождении пятерых иностранных граждан человек, задержанных боевиками днр* в Украине.
Джон Хардинг сообщил, что российский олигарх представился другому заключенному Шону Пиннеру. Хардинг также сказал, что разговаривал с помощником Абрамовича, который сказал, что они сыграли «ключевую роль» в освобождении пленных британцев.
Освобожденные заключенные были доставлены в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в среду после того, как наследный принц Мухаммед бин Салман принял участие в переговорах.
55-летний Абрамович имеет израильское гражданство, он также находится под санкциями ЕС.
Ранее Курсор писал, что рф специально провела обмен пленными с Украиной в день объявления мобилизации.По словам аналитиков, власти россии* под надуманными предлогами насильно вербуют россиян для участия в войне в Украине, нарушая обещание кремля набирать только тех, кто имеет военный опыт.
Мы также сообщали, что в сети показали последствия ракетного удара по Запорожью. В Запорожье во время обстрелов в пятницу ночью российскими ракетами повреждены жилые дома. Армия рф уничтожает не военные, а мирные объекты; кафе, отели, торговые центры, дома.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!