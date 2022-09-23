Стало известно о роли Абрамовича в освобождении из рф пленных британцев

В состоявшемся обмене пленными между Украиной и россией, включавшем освобождение иностранных граждан, принимал участие российско-британо-еврейский олигарх.

Один из пяти британских подданных, освобожденных в результате обмена пленными, который смогла организовать Украина, рассказал о вскрывшихся деталях переговоров.

Джон Хардинг рассказал, что уже во время посадки на рейс в Саудовскую Аравию увидел российско-израильского олигарха. Роман Абрамович представился уже после того, как они сели на рейс.

Попавший под санкции бывший владелец футбольного клуба «Челси» Абрамович, как оказалось, сыграл «ключевую роль» в освобождении пятерых иностранных граждан человек, задержанных боевиками днр* в Украине.

Джон Хардинг сообщил, что российский олигарх представился другому заключенному Шону Пиннеру. Хардинг также сказал, что разговаривал с помощником Абрамовича, который сказал, что они сыграли «ключевую роль» в освобождении пленных британцев.

Освобожденные заключенные были доставлены в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд в среду после того, как наследный принц Мухаммед бин Салман принял участие в переговорах.

55-летний Абрамович имеет израильское гражданство, он также находится под санкциями ЕС.

Ранее Курсор писал, что рф специально провела обмен пленными с Украиной в день объявления мобилизации.По словам аналитиков, власти россии* под надуманными предлогами насильно вербуют россиян для участия в войне в Украине, нарушая обещание кремля набирать только тех, кто имеет военный опыт.

Мы также сообщали, что в сети показали последствия ракетного удара по Запорожью. В Запорожье во время обстрелов в пятницу ночью российскими ракетами повреждены жилые дома. Армия рф уничтожает не военные, а мирные объекты; кафе, отели, торговые центры, дома.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!