Стало известно, сколько человек задержали в Казахстане за неделю протестов

Всего за неделю протестов в Казахстане было арестовано почти 6 тысяч человек, а в казахстанских СИЗО сейчас находится более 130 человек, которых подозревают в совершении особо тяжких преступлений.

Офис президента Казахстана заявил в воскресенье, что около 5800 человек были задержаны полицией во время протестов, которые переросли в насилие на прошлой неделе и побудили военный альянс ОДКБ во главе с Россией направить в страну войска.

Об этом пишет ABC News.

Офис президента Касым-Жомарта Токаева заявил в воскресенье, что порядок в стране стабилизировался, и что власти восстановили контроль над административными зданиями, которые были заняты протестующими.

Российский телеканал «Мир-24» сообщил, что в Алматы, крупнейшем городе страны, в воскресенье были слышны выстрелы, но было неясно, были ли это предупредительные выстрелы правоохранительных органов. Токаев в пятницу заявил, что он разрешил полиции и военным стрелять на поражение для восстановления порядка.

Аэропорт Алматы, который был захвачен протестующими на прошлой неделе, оставался закрытым, но ожидается, что он возобновит работу в понедельник.

Протесты в связи с резким повышением цен на сжиженный газ начались на западе страны 2 января и распространились по всей стране, очевидно, отражая недовольство, выходящее за рамки цен на топливо.

Курсор ранее писал, что эвакуация израильтян из Казахстана не планируется. Израиль не планирует эвакуировать своих соотечественников из Казахстана, несмотря на бурные волнения, заявил в воскресенье высокопоставленный чиновник Министерства иностранных дел.

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