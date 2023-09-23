Стало известно, когда Украина получит мощные дальнобойные ракеты

Это оружие способно наносит удары даже по территории россии.

В Белом доме решили не разглашать публично о передаче ракет во избежание предоставления подсказок российским силам и предотвращения переноса линий снабжения террористами дальше от фронта.

Об этом сообщает "Financial Times".

Отмечается, что поставки ракет в Украину начнутся в ближайшее время, хотя будет сделано это в небольших количествах.

По данным издания, США отправят версию ATACMS, которая оснащена кассетными боеприпасами, а не одиночной боеголовкой. Это должно успокоить некоторых американских чиновников, которые высказывали опасения, что поставка боеголовок исчерпает запасы США.

Издание отмечает, что Администрация президента Соединенных Штатов Америки Джо Байдена приняла решение передать Украине дальнобойные ракеты ATACMS еще до визита украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее мы писали, что Украина может получить огромное количество ракет ATACMS. Так, все профильные ведомства Соединенных Штатов заявили о готовности передать Украине тактические ракеты ATACMS. Решение остается за американским лидером Джо Байденом.

Также мы писали, что в ВСУ заявили о подготовке новых ударов по черноморскому фоту рф. Глава пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что украинские войска будут наращивать интенсивность ударов по оккупированному полуострову. Чиновница подчеркнула, что "сюрпризы для россиян будут еще и еще", и они не имеют против них противодействия.