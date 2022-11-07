Стало известно, сколько оккупированных рф территорий уже освободила Украина

12:24, Сегодня
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Фото: Офис президента Украины

В частности, украинские военнослужащие полностью деоккупировали Черниговскую, Киевскую и Сумскую области.

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать свои территории от российской оккупации и отражают атаки противника по всей линии фронта. По состоянию на 7 ноября, ВСУ уже деоккупировали 50% земель, которые после 24 февраля временно контролировала российская федерация*.

Об этом сообщает Def Mon.

В начале полномасштабного вторжения страна-агрессор захватила более двухсот тысяч квадратных километров украинских территорий. Но ВСУ уже полностью удалось освободить от российских захватчиков Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Кроме того, защитники деоккупировали большую часть Харьковской области и приступили к освобождению Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

«Курсор» писал ранее, что ВСУ постепенно продолжают контрнаступление и освобождают на юге страны населенные пункты от российских захватчиков. Скоро очередь дойдет до Херсона. Военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал про оптимальный сценарий освобождения города.

Еще мы писали, что в Министерстве обороны США считают, что ВСУ хватит сил прогнать российских захватчиков с правого берега Днепра и заверили, что сами украинцы также в этом уверены.

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