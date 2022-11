Стало известно, сколько оккупированных рф территорий уже освободила Украина

Вооруженные силы Украины продолжают освобождать свои территории от российской оккупации и отражают атаки противника по всей линии фронта. По состоянию на 7 ноября, ВСУ уже деоккупировали 50% земель, которые после 24 февраля временно контролировала российская федерация*.

Об этом сообщает Def Mon.

В начале полномасштабного вторжения страна-агрессор захватила более двухсот тысяч квадратных километров украинских территорий. Но ВСУ уже полностью удалось освободить от российских захватчиков Черниговскую, Киевскую и Сумскую области. Кроме того, защитники деоккупировали большую часть Харьковской области и приступили к освобождению Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

