Стало известно, сколько Украина тратит на армию

Украинский депутат заявил, что украинское правительство тратит на сектор обороны около 15% от ВВП. Интересно, что в мирное время Украина тратила на армию как минимум в 2 раза меньше.

В условиях войны с россией Украина тратит 15% ВВП на содержание вооруженных сил. Такую цифру озвучил глава налогового комитета Верховной Рады Данил Гетманцев.

«Простая арифметика показывает, что в мирный год мы тратим 14% на социальные выплаты, 6% на образование, около 4% на медицину, 6% на оборону и 2,6% на обслуживание долга. Мы не говорим о капитальных расходах, о хозяйственной деятельности, жилье, культуре, судах и так далее. И самое главное — это расходы на оборону. Только 15% ВВП идет на содержание вооруженных сил. Может быть, стоит привести пример Израиля, который до 90-х годов тратил на оборону ВВП не менее 15%? Так что арифметически получается, что кто-то из разных социальных групп должен заплатить за реформу», — прокомментировал Гетманцев вопрос о предложениях чиновников снизить процент перераспределения ВВП через госбюджет и внебюджетные фонды до 30%, а в перспективе — до 20%.

Народный депутат отметил, что проблема не в красивой цифре перераспределения, а в эффективности использования собранных средств и за чей счет должна происходить эта реформа.

Поэтому, по его мнению, предложения правительства по снижению процента перераспределения ВВП в настоящее время не подкреплены реальными предложениями и расчетами.

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