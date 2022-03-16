Некоторым украинским беженцам отказали во въезде в Израиль из-за ошибки перевода

С момента начала войны многие беженцы из Украины столкнулись с отказами во въезде со стороны Израиля — оказалось, что виной этому стала ошибка перевода в бланках.

Некоторым беженцам из Украины было отказано во въезде в Израиль из-за ошибки в переводе на украинский язык вопроса в бланках.

Этот промах произошел на фоне общей критики реакции правительства на приток беженцев — как тех, кто имеет право на израильское гражданство по Закону о возвращении из-за еврейского происхождения, так и тех, кто не может рассчитывать на репатриацию. Работа правительства с этим вопросом также была омрачена неясной политикой, откатами назад и периодическими междоусобицами.

В докладе СМИ говорится, что сотням людей, возможно, сообщили, что они не могут приехать в Израиль из-за ошибки, которая произошла при переводе формы для въезда с иврита на украинский язык.

В украинском варианте анкеты спрашивается, пребывал ли человек ранее в Израиле, но в оригинале на иврите спрашивается, пребывал ли он в Израиле нелегально. Таким образом, многие ответили «да», неправильно и невольно уведомив израильские власти о том, что они ранее находились в стране вопреки закону.

Управление по делам населения и иммиграции не ответило на запрос об ошибке.

Курсор ранее писал, что Израиль объявил о льготах на жилье и здравоохранение для беженцев из Украины. Почти 7 тысяч украинских беженцев, не имеющих права на израильское гражданство, въехали в страну после вторжения россии* в конце прошлого месяца, по данным Управления по делам населения Израиля, и еще тысячи ожидаются в ближайшие дни и недели.

Также сообщалось, что в семи городах Израиля будут пункты по приему документов на репатриацию. Пункты по приему документов на репатриацию будут действовать в семи городах. Список городов — Ноф а-Галиль, Нетания, Тель-Авив, Ашдод, Беэр-Шева, Иерусалим, Хайфа.