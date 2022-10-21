Студенты из Ирана и Палестины провели в Киеве акцию протеста у иранского посольства

Студенты-иностранцы поддержали украинцев, выступив против российской агрессии и использования для нее иранских дронов-камикадзе, которые бьют по мирному населению.

Студенты из Ирана, Алжира, Индии и Палестины сегодня, 21 октября, собрались под иранским посольством в Киеве.

Главный месседж акции: Иран не должен поддерживать российский террор против Украины, сообщает FreeДОМ.

Отмечается, что студенты-иностранцы поддержали украинцев, выступив против российской агрессии и использования для нее иранских дронов-камикадзе, которые бьют по мирному населению. Молодые люди подчеркивают, что живут в Украине, учатся в Украине и, как у все украинцы, хотят мирно жить.

“Я живу в Киеве больше шести лет и очень люблю эту страну. И я бы хотел сказать о своих людях, об иранцах, у иранцев очень много проблем и внутри государства. Тут я делаю все, чтобы поддержать украинцев. Иранский народ с вами! Слава Украине!”, — сказал один из студентов.

“Поставки иранского оружия неофициальные, но я, моя семья, мои друзья тотально против, не только против иранской помощи россии*, но и любой другой страны”, — отметил другой студент.

Как сообщал Курсор, высокопоставленный иранский генерал предостерег Саудовскую Аравию от «полагания» на Израиль, заявив, что еврейское государство «рушится» и приведет к катастрофе для саудовской королевской семьи.

Полуофициальное издание Tasnim цитирует генерал-майора Хоссейна Салами, командующего иранским КСИР, который предостерег династию Аль-Саудов в Саудовской Аравии от развития отношений Эр-Рияда с Иерусалимом.

«Это наше предупреждение. Твой дом — дом паука. Вы полагаетесь на Израиль, который рушится, и это будет концом вашей эры», — сказал Салами во время выступления в Кумской исламской семинарии.

Напомним, наш сайт сообщал, что Яир Лапид заявил, что отношения Ирана и россии – проблема для всего мира. Политик не промолчал об иранских беспилотниках.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!