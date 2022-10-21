Иран вмешивается в международные отношения, полностью игнорируя внутренние проблемы

Внутри Ирана не утихают протесты, а в это время иранское правительство активно наращивает свое военное присутствие за рубежом. Тегеран обозначил для себя другие приоритеты — поставки беспилотников в россию*, содействие в убийстве мирных жителей Украины, учения в приграничном с Азербайджаном регионе и атаки на позиции курдов в Ираке.

Об этом сообщает Times of Israel.

Такая расстановка сил показывает, что Иран намерен получить поддержку сторонников жесткой линии внутри страны, когда страна поглощена массовыми протестами в связи со смертью Махсы Амини, погибшей от рук полиции нравов.

Действия Ирана служат напоминанием всему Ближнему Востоку и Западу о том, что иранское правительство по-прежнему готово удерживаться за власть, применяя силу как за рубежом, так и внутри страны.

Еще больше риски дестабилизации обстановки несет в себе ядерная программа Ирана. У Тегерана сейчас достаточно высокообогащенного урана, чтобы создать при желании атомную бомбу, а он продолжает производить еще больше, поскольку переговоры по ядерному соглашению с мировыми державами провалились.

В это время в Иране люди из всех слоев общества, от детей до пожилых людей принимают участие в протестах, которые охватили более 100 городов после смерти Амини. Женщины снимают хиджабы во время демонстраций и в повседневной жизни в Тегеране.

Активисты сообщают, что тысячи людей уже задержаны и более 200 человек убиты, из них 23 несовершеннолетних подростка.

Правительство Ирана пытается ответить контрмерами, собирая на мероприятия в Тегеране людей, размахивающих флагами, во всеохватывающей черной чадре.

Правительство Ирана сталкивается с самым тяжелым кризисом со времен протестов «зеленого движения» 2009 года, поэтому ищет сторонников в любых сферах и кругах. В рамках этих усилий Иран пытается показать, что он способен нанести ответный удар по своим врагам, реальным или мнимым.

Ранее Курсор писал, что Иран пригрозил Саудовской Аравии из-за сближения с Израилем.

Напомним, наш сайт сообщал, что Яир Лапид заявил, что отношения Ирана и россии – проблема для всего мира. Политик не промолчал об иранских беспилотниках.