Суд отклонил апелляции российских клубов и окончательно исключил рф из мирового футбола

Участие сборной команды россии в футбольных чемпионатах теперь под запретом. Апелляционный суд признал правомерность действий УЕФА и ФИФА.

Апелляции футбольного союза россии*, а также московских клубов «Динамо» и «Спартака», санкт-петербургского «Зенита» и «Сочи» по поводу отстранения от международных соревнований отклонены спортивным арбитражным судом в Лозанне (CAS).

Официальное решение опубликовано на сайте суда.

Европейский футбольный союз (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отказали российским футболистам в праве участвовать в международных соревнованиях из-за военной агрессии рф и нарушений прав человека в Украине.

Сборная рф по футболу не сможет принять участие в Чемпионате мира-2022 и розыгрыше Лиги наций.

CAS сообщил, что ФИФА и УЕФА приняли решения по исключению российских команд из всех своих турниров, их действия законны на основании уставов и полномочий, поскольку вызваны беспрецедентным фактом военного террора страны-агрессора.

После отказа CAS команды из рф окончательно остались вдали от футбольного сезона. В октябре состоится жеребьевка отборочного турнира чемпионата Евро-2024, куда россии, вероятно, также не суждено попасть.

«Курсор» публиковал фоторепортаж с акции украинцев в Тель-Авиве. В Тель-Авиве прошел митинг в поддержку Украины и против террора рф, который организовали Анна Жарова и Israeli Friends of Ukraine.

Также мы информировали, что британский пленный Пол Ури умер в плену у боевиков ДНР.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!