Фоторепортаж с акции украинцев в Тель-Авиве

Вчера в Израиле прошел митинг в поддержку Украины. Участники марша с флагами Украины призывали остановить войну в Украине.

В Тель-Авиве прошел митинг в поддержку Украины и против террора рф*, который организовали Анна Жарова и Israeli Friends of Ukraine.

Многие участники были на митинге с украинской символикой — флаги, плакаты, значки.

Одна из организаторов акции, cо-учередитель НКО «Израильские друзья Украины» Анна Жарова написала в своем ФБ: «Мы выходим с целью разоблачения кампейнов агрессии со стороны пророссийских активистов и их кураторов, которые поддерживают войну под израильскими флагами, пытаясь представить Израиль и израильтян соучастниками российской агрессии. Нам важно доносить правду о войне в Украине и мы будем бороться с их ложью».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!

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