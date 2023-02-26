Сын Трампа высмеял Зеленского: что он сказал

Дональд Джон «Дон» Трамп-младший негативно высказался в адрес президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

По мнению американского предпринимателя и старшего сына Дональда Трампа и чешской модели Иваны Трамп, украинский лидер возглавил «следующую волну левого безумия». В качестве аргумента он использовал видео с президентом Украины, где тот стал участником пародии на политический видеоклип популярной группы Kazaky под названием Love. В кадре комедианты танцевали на высоком каблуке и в латексе.

«Просто чтобы мы понимали, что это лидер левой новой религии Украины. ДАЙТЕ ЕМУ ВСЕ СВОИ ДЕНЬГИ! Навсегда! Он заменил лорда Фаучи, который заменил богиню Грету, чтобы возглавить следующую волну левого безумия. Нам нужно послушать этого парня о том, что мы должны делать на мировой арене, и о наших миллиардах и миллиардах долларов ваших налогоплательщиков. Что может пойти не так?», – написал он.

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Ранее мы рассказывали, что Трамп шокировал Вашингтон новым заявлением про *путина.

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