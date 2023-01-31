Трамп шокировал Вашингтон новым заявлением про путина

Трамп продолжает поддерживать путина, косвенно подтверждая таким образом вмешательство рф в фальсификацию выборов в США в 2016 году в свою пользу.

Дональд Трамп в понедельник вновь повторил высказывание, вызвавшее шок еще 2018 году.

Тогда, стоя рядом с путиным*, 45-й президент заявил, что поверил на слово президенту россии, а не директору национальной разведки США.

Такая безоговорочная поддержка путина была резко осуждена как республиканцами, так и демократами и названа клеветой на работу американского разведывательного сообщества.

В этот понедельник Трамп снова доказал, что его убеждения мало изменились, если вообще изменились, и он снова опубликовал пост, в котором члены разведывательного сообщества, включая ЦРУ, АНБ, ФБР и агентства кибербезопасности, были названы «подонками».

«Помните, как в Хельсинки репортер 3-го ранга спросил меня, по сути, кому я доверяю больше, президенту россии путину или нашим подонкам из разведки», — написал он в Truth Social.

Он продолжил: «Кого бы вы выбрали, путина или этих Misfits?»

Этот комментарий, возможно, вызовет воодушевление и согласие со стороны ярых сторонников Трампа, но явно оттолкнет его потенциальных союзников в Вашингтоне, когда он будет баллотироваться на пост президента в третий раз.

Теперь Трамп, вероятно, столкнется с группой соперников-республиканцев за выдвижение кандидатуры Республиканской партии в 2024 году, включая бывшего директора ЦРУ Майка Помпео, который точно не согласится со словами своего бывшего босса во время его правления.

Бывшему президенту не хотелось признавать заключение американских спецслужб о том, что россия вмешивалась в выборы 2016 года — очевидно, от его имени или в ущерб Хиллари Клинтон — на протяжении всех четырех лет его пребывания в Белом доме.

Участие россии в выборах спровоцировало многолетнее расследование в отношении Дональда Трампа и его ближайшего окружения, которое возглавил специальный прокурор Роберт Мюллер из Министерства юстиции. Трамп давно затаил обиду на ФБР и Министерство юстиции, и эта вражда вылилась в громкую клевету на персонал и миссию агентства в прошлом году после того, как агенты ФБР совершили налет на его резиденцию и курорт в Мар-а-Лаго и изъяли документы.

Ранее Курсор писал, что Трамп рассказал, как использовал «одного из самых тупых людей в правительстве».

Еще мы информировали, что свергнутый президент Бразилии просит 6-месячную визу в США.