Сына российского пропагандиста соловьева застукали в гей-клубе Лондона

Пока его отец призывает россиян умирать на фронте в Украине.

Журналисты пишут, что сына известного российского пропагандиста *владимира соловьева заметили в гей-клубе Лондона, после чего тот отправился со своими друзьями на оргию.

Об этом сообщает The Sun.

Известно, что недавно 21-летний даниил соловьев стал одной из самых обсуждаемых персоной в соцсетях. Пользователи обратили внимание на то, что пока его отец призывает россиян идти умирать на фронт в Украине ради неких традиционных ценностей, его сын работает на Западе моделью. Фото сына пропагандиста смотрите здесь.

По словам владимира соловьева, его сын уже несколько лет якобы учится «в хорошем учебном заведении в россии» и «ни с каким модельным агентством в Лондоне никаких контрактов никогда не заключал». Однако недавно британские СМИ узнали, что даниил широко известен не только в мире модельного бизнеса, но и в Лондонском гей-клубе.

В этом заведении россиянина называют завсегдатаем, известным под прозвищем Блондиночка. Журналисты пишут, что недавно 21-летний парень посетил гей-клуб в Лондоне, а потом в компании своих друзей отправился на оргию. Любопытно, что сейчас этот материал удален из сети.

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