Сын пропагандиста путина* владимира соловьева живет в Лондоне и работает там моделью.

В социальных сетях бурно обсуждают фото сына главного пропагандиста кремля владимира соловьева, даниила соловьева.

21-летний парень предстал на одном из фото в мехах, элегантной шляпе, с длинным черным маникюром. Другие фото модели более скромны — на них парень одет в атласную пижаму с расклешенными рукавами. Кадры были сняты в рамках рекламной кампании салона красоты «Контора Владислава Лисовца».

Как известно, отец даниила владимир соловьев ярый противник ЛГБТ-сообщества и «загнивающего запада». На росТВ пропагандист не раз призывал русских мужчин идти на войну, хотя оба его сына нигде не служат, несмотря на призывной возраст. У соловьева есть еще старший сын александр, который также жил в Лондоне и учился, сейчас снимает рекламные ролики в рф.

Примечательно, что топ-пропагандист главы кремля не раз призывал ударить ракетами по европейским столицам, в том числе по лондону, либо же грозился сбросить на города ядерное оружие.

«Берлин, Париж, Лондон и Брюссель готовы гореть от ударов наших ракет? А если понадобится — от использования тактического ядерного оружия?» — заявлял соловьев в эфире федеральных каналов.

Даниил — сын соловьева и модели эльги сэпп, который появился в третьем браке пропагандиста. Парень окончил престижную ломоносовскую школу в москве.

Напомним, владимир соловьев раскритиковал министра обороны Британии Бэна Уоллеса и пригрозил королевству ядерным ударом.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!