Тело нашли около забора: в рф при загадочных обстоятельствах умер военком

В городе Партизанск, расположенном в Приморском крае российской федерации* обнаружили тело военного комиссара Романа Малика. Причин его смерти пока не раскрывают.

Об этом сообщают российские СМИ.

В администрации города заявили, что военком «трагически ушел из жизни». Его тело было найдено возле забора его дома.

Согласно информации телеграмм-канала Amur Mash, который ссылается на источники в правоохранительных органах, полиция рассматривает две версии случившегося: суицид и убийство.

По данным издания «Байкал 24» на теле военного комиссара есть признаки самоубийства, однако его знакомые сомневаются в суицидальных наклонах.

Известно, что Роман Малик участвовал в чеченских кампаниях, а затем занимал различные должности в военкомате, в том числе руководящие.

«Курсор» писал ранее, что отсутствие подготовки мобилизованных россиян и полная неготовность их к реалиям войны вызовет массовую гибель свыше 10 тысяч призывников уже к зиме, заявляют российские военные эксперты.

Еще мы писали, что безвозвратные потери армии рф в Украине могут составлять более 90 тысяч человек. К ним относятся убитые, пропавшие без вести, умершие от ран в госпиталях, а также тяжело раненые, которые не смогут вернуться к военной службе.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!