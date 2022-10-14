В рф признали гибель вновь мобилизованных: недовольство командованием растет

Отсутствие подготовки мобилизованных россиян и полная неготовность их к реалиям войны вызовет массовую гибель свыше 10 тысяч призывников уже к зиме, заявляют российские военные эксперты.

Гибель пяти мобилизованных россиян, призванных в армию только 27-28 сентября, вызвала ожесточенную критику не только солдат, но и военных экспертов и блогеров.

Аналитики ISW утверждают, что после признания российской властью гибели 5 мобилизованных, военные блогеры заговорили о том, что число погибших выше из-за отсутствия подготовки, снаряжения, сплоченности подразделений и командиров, а также неоднократных случаев неправомерной мобилизации.

Цикл жизни мобилизированного в рф:

1. 26-29 сентября — призыв,

2. 3 октября — Луганск,

3. 9 октября — смерть.

В то же время российские блогеры прогнозируют потери свыше 10 тысяч призывников уже к концу зимы. В Институте изучения войны (ISW) считают, что новая волна критики от военных экспертов показывает, насколько эфемерны успехи кремля в попытке отвлечь внимание российского населения ракетными обстрелами инфраструктуры Украины.

Ранее Курсор писал, что путин хотел отомстить Украине с 2014 года. Российский оппозиционер считает, что российский президент «выпал из реальности».

Также мы информировали, что Израиль передает Украине данные об иранских беспилотниках рф. The New York Times сообщает, Израиль предоставляет Украине «базовую информацию» об иранских беспилотниках, которые россия использовала во время своего вторжения.

Ранее Курсор писал, что в СНБО Украины отметили интересный факт, касающийся иранских дронов. В середине августа появилась информация, что Иран продал россии* тысячу своих беспилотных летальных аппаратов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!