Безвозвратные потери армии рф в Украине составили более 90 тысяч человек: СМИ

Действующий офицер фсб и бывший офицер российских спецслужб, не назвавший своего имени, рассказал журналистам о настоящей ситуации на фронте в Украине.

Утверждается, что безвозвратные потери армии *рф в Украине могут составлять более 90 тысяч человек. К ним относятся убитые, пропавшие без вести, умершие от ран в госпиталях, а также тяжело раненые, которые не смогут вернуться к военной службе.

Об этом сообщают «Важные истории«.

Журналисты пишут, что эта статистика совпадает с данными, озвученными в начале сентября министром обороны Великобритании. По его словам, тогда потери армии россии в Украине составили более 25 тысяч российских солдат, а общее число потерь оккупантов –более чем 80 тысяч человек. Во время выступления министр сравнил российские потери за полгода войны с Украиной с потерями СССР в Афганистане, где за 10-летнюю войну убили 15 тысяч советских солдат.

По информации ВСУ, украинские защитники ликвидировали как минимум 63,8 тысячи военных рф. Это на 270 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. Самые большие потери оккупанты понесли на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Более детальная статистика доступна в нашем материале.

В противовес этому, в сентябре сразу после объявления «частичной» мобилизации министр обороны рф сергей шойгу заявил, что в Украине погибли 5 937 российских военнослужащих и 100 тысяч солдат Украины.

Ранее стало известно о новых успехах контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Также «Курсор» сообщал, что в Пентагоне отметили, как ВСУ изменили динамику войны.

Помимо этого, ЕС может создать военную комиссия для помощи Украине.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!