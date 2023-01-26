В украинской разведке заявили, что путин болен и это подтверждено

В СМИ давно распространяется информация, что состояние здоровья российского диктатора владимира путина ухудшается из-за ряда болезней, но никаких официальных подтверждений этому нет. Хотя украинская разведка говорит об обратном.

В эфире телемарафона заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины генерал-майор Вадим Скибицкий подчеркнул, что глава кремля действительно болен и это доказано.

По его словам, путин сейчас старается появляться чаще в эфирах и выходить на публику, но чувствует он себя плохо. Кремль активно применяют его двойников, чтобы улучшить внешний вид диктатора после стадии обострения, а затем когда его приводят немножко в порядок, он снова появляется.

Также в украинской разведке подчеркнули, что в рф есть люди, которые хотят смены власти и уже этот процесс начался, но насколько быстро настанет крах путинского режима, зависит от успехов ВСУ на фронте.

Он уточнил, что говорится именно об окружении путина – людей, имеющих в россии власть.

«Курсор» писал ранее, что здоровье владимира путина вызывает повышенный интерес, ведь в сети ходят слухи о том, что президент рф страдает онкологическим заболеванием и имеет расстройства мозга. А некоторые источники утверждают, что его вовсе нет в живым, а роль диктатора играют его двойники.

Еще мы писали, что украинский лидер Владимир Зеленский признался, что не понимает, жив ли путин и о чем сейчас можно говорить с представителями страны-агрессора.