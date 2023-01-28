Лукашенко идет на жертвы, чтобы не попасть под «дуло» кремля

Лукашенко практически год пытается избежать прямого участия в войне в Украине, обещая путину поддержку и предоставляя территорию для нанесения ракетных ударов.

С начала полномасштабного вторжения армии рф* на территорию Украины, президент Республики Белорусь Александр Лукашенко пытается не вступать в прямую конфронтацию с Украиной, но и не отказывается от поддержки владимира путина. Однако из-за отказа вступать в войну, Лукашенко находится под постоянным прицелом спецслужб рф.

Подробнее об этом информирует информационное издание ASPI.

В украинском ГУР отметили, что белорусский президент отдает себе отчет, что является целью россии. Он готов отдать все, чтобы сохранить свою жизнь.

В то же время, на территории Беларуси наблюдается передислокация из складов хранения техники, однако в ГУР также видят эти перемещения. Отмечается, также, что Лукашенко усиливает свою охрану и охрану своей семьи. Разведчики уверенны, что Лукашенко полностью отдает себе отчет в том, что он является целью российских спецслужб, а потому готовиться к любому исходу событий.

Ранее «Курсор» информировал, что Александр Лукашенко посетил российские войска в Беларуси. Глава РБ навестил российские войска, размещенные на полигоне Обуз-Лесновский под Барановичами. Также лидер государства пообщался с командованием.

Напомним, что беларусский оппозиционер рассказал про общую цель Лукашенко и путина. Белорусский лидер продолжает подыгрывать владимиру путину и его имперским амбициям. Потому в кремле знают, что могут использовать территорию РБ для сосредоточения своих войск и для запуска ракет и беспилотников.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!