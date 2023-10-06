Трагедия в Харькове — опубликовано видео первых минут после прилета ракеты

Атака россиян по Харькову привела к смертям двух мирных жителей, включая ребенка.

Россия нанесла новые авиаудары по Украине рано утром в пятницу, в результате чего в Харькове погибли 10-летний мальчик и его бабушка, а также был нанесен ущерб зерновой и портовой инфраструктуре в Одесской области на юге.

Об заявили украинские официальные лица. Также в МВД Украины опубликовали видео с первыми минутами после смертельного удара по Харькову (видео смотрите ниже).

Губернатор области Олег Синегубов заявил, что мальчик и его бабушка погибли, когда рф нанесла удар по второму по величине городу Украины двумя баллистическими ракетами "Искандер".

Еще 28 человек получили ранения, в том числе 11-месячный ребенок, сообщил он.

Утверждается, что в результате ракетного удара была разрушена большая часть жилого дома, и спасатели искали жертв среди обломков.

Атаки последовали за российским ракетным ударом в селе Гроза на северо-востоке Украины в четверг, когда во время митинга, посвященного памяти погибшего украинского солдата, десятки людей были убиты.

Каждая семья в селе Гроза пострадала от смертоносного ракетного обстрела, заявил министр внутренних дел Игорь Клименко.

Украинские официальные лица сообщили, что российская ракета попала в кафе и продуктовый магазин во время митинга, посвященного погибшему украинскому солдату.

«Из каждого дома присутствовали люди», — сказал Клименко.

Курсор также сообщал, что в результате удара россии по Харькову была повреждена синагога.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!