У армии рф возникли огромные трудности, наступать нет возможности — британская разведка

Российские войска продолжают испытывать трудности с ремонтом тысяч боевых машин, поврежденных в боях в Украине. Сейчас их наступательных потенциал в значительной степени снизился.

Об этом сообщает в Твиттере Минобороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

«В дополнение к хорошо задокументированным кадровым проблемам у россиян продолжаются трудности с изъятием (с поля боя – ред.) и ремонтом тысяч боевых машин, которые были повреждены во время боев в Украине», — говорится в сообщении.

В британском ведомстве отметили, что 18 июля разведка идентифицировала российскую базу по ремонту военной техники вблизи хутора Барвинок в белгородской* области, в 10 км от границы с Украиной. Там находилось по меньшей мере 300 поврежденных машин, в том числе основные боевые танки, бронетранспортеры и грузовики общей поддержки.

Отмечается, что сейчас на востоке Украины и Херсонском направлении продолжаются безрезультатные для россиян бои.

При этом россияне продолжают нести огромные потери в Украине. Вооруженные силы Украины с 24 февраля по 25 июля ликвидировали около 39 700 российских захватчиков, что на 180 человек больше по сравнению с предыдущими сутками. И это только официально подтвержденные факты, реальное число жертв может быть в разы больше.

Ранее Курсор писал, что эксперт заявил, что может произойти еще один перелом в войне рф против Украины. Эксперт прогнозирует новые удары ВСУ по российским позициям.