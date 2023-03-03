У главы чечни кадырова серьезные проблемы со здоровьем — Bild

Отмечается, что за последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео часто не может открыть глаза.

Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.

Также СМИ информирует, что кадыров привез в чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским медикам.

«Именно поэтому глава чечни не смог присутствовать на выступлении российского диктатора владимира путина в москве 21 февраля. Тот факт, что кадыров иногда выглядит энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов. Говорят, что чеченский глава пристрастился к этим и другим таблеткам», — говорится в материале.

Как сообщал Курсор, о том, что у ярого поклонника владимира путина рамзана кадырова проблемы со здоровьем, в сети говорят давно.

По некоторым данным, причиной болезни Кадырова стала отравление, которое могло произойти в результате политических интриг и борьбы за власть в регионе. В то же время, другие источники утверждают, что глава чечни страдает хроническими заболеваниями почек, и его состояние ухудшилось из-за долговременного применения некоторых медикаментов.