У главы чечни рамзана кадырова* серьезные проблемы со здоровьем.
Об этом сообщает немецкое издание Bild.
Отмечается, что за последние несколько месяцев он сильно поправился, выглядит очень опухшим, а на видео часто не может открыть глаза.
Предполагается, что у Кадырова серьезные проблемы с почками. Так утверждает бывший заместитель премьер-министра Ичкерии Ахмед Закаев, который находится в изгнании.
Также СМИ информирует, что кадыров привез в чечню врача из Объединенных Арабских Эмиратов, потому что не доверяет московским медикам.
«Именно поэтому глава чечни не смог присутствовать на выступлении российского диктатора владимира путина в москве 21 февраля. Тот факт, что кадыров иногда выглядит энергичным и подвижным, объясняется приемом стимуляторов. Говорят, что чеченский глава пристрастился к этим и другим таблеткам», — говорится в материале.
Как сообщал Курсор, о том, что у ярого поклонника владимира путина рамзана кадырова проблемы со здоровьем, в сети говорят давно.
По некоторым данным, причиной болезни Кадырова стала отравление, которое могло произойти в результате политических интриг и борьбы за власть в регионе. В то же время, другие источники утверждают, что глава чечни страдает хроническими заболеваниями почек, и его состояние ухудшилось из-за долговременного применения некоторых медикаментов.
Ранее Курсор информировал, что известный международный консультант и бывший сотрудник КГБ СССР и Службы внешней разведки рф*, Сергей Жирнов, заявил, что владимир путин реально боится рамзана кадырова и не желает оставаться с ним наедине в кабинете.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!