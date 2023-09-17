У московской больницы, где якобы лечат кадырова, зафиксирована "очень странная обстановка" – видео

По словам источника, "все чего-то ждут".

У Центральной клинической больницы в *москве, где якобы проходит лечение главарь Чечни рамзан кадыров, зафиксировали "очень странную обстановку".

Об этом сообщает Telegram-канал "ВЧК-ОГПУ".

У главной кремлевской больницы заметили, что туда один за другим заезжают дорогие автомобили, имеющие либо государственные номера Чечни, либо номера других субъектов, но с жителями Чечни в салоне. Их охранники ЦКБ пропускают, даже не проводя досмотр.

В то же время все другие въезжающие транспортные средства осматривают очень внимательно, даже изучая дно машины. Лишь в течение одного часа в больницу прибыли "чеченские": Maybach с двумя машинами охраны, Porsche Cayenne, четыре Mercedes-Benz G-Class, два BMW и так далее.

До этого "всплывала" информация, что кадыров может находиться в ЦКБ на обследовании и лечении. Тем не менее сегодняшним утром он выложил ролик якобы из Грозного.

По словам источника, с самого утра находящегося на территории ЦКБ Управделами президента, на протяжении всего дня в больницу съезжаются "иномарки" с чеченскими номерами или чеченцами в салонах авто. По территории всего комплекса рассредоточились машины и бородатые мужчины спортивного телосложения.

«Чеченцы тут явно «окопались». Кто-то спит, прямо с ногами на торпеде. Кто-то у машин прогуливается, дежурит. У 10-го корпуса (на одном из этажей отделение гемодиализа) за припаркованными «Гелендвагенами» разложили походный столик, на котором пакеты и обертки из «Вкусно и точка». Даже машины с мигалками стоят, все на улице, чего-то ждут», – рассказал он.

Кроме этого, со стороны кремля в сторону Внуково один за другим вылетели два вертолета.

Также "Курсор" сообщал, кем кремль хочет заменить кадырова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!