У президента Украины показали, как строится стена на границе с Беларусью

Работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и россией.

Украина продолжает строительство железобетонной стены и других укреплений на своей границе с Беларусью.

Видео работ в своем Telegram-канале опубликовал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

«Так строится стена на границе Волынской области с Беларусью – железобетонный забор с колючей проволокой. Это один из элементов инженерных ограждений, которые обустраивают для защиты границы. Конечно, работы идут не только на Волыни. Это касается всех регионов, граничащих с Беларусью и россией», — говорится в подписи к видео.

Как сообщал Курсор, Украина заявила в пятницу, что строит железобетонную стену и другие укрепления на своей границе с Беларусью, близким союзником кремля, которую москва использует в качестве плацдарма для своего вторжения в Украину 24 февраля.

Советник президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Волынской области на границе с Беларусью возвели 3-километровую стену с колючей проволокой, которая, по словам Киева, остается угрозой. По его словам, они также привезли на границу мешки с песком и вырыли траншеи.

Он добавил, что другие работы ведутся в Ровенской и Житомирской областях, которые также граничат с Беларусью.

Ранее Курсор информировал о том, что в случае возможного наступления войск оккупантов с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Активная оборона. Если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь, то с момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов», — говорится в сообщении.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!