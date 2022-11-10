В Генштабе Украины предупредили, что произойдет при наступлении из Беларуси

«Потери врага будут огромными. Каждая дорога и тропинка, леса и холмы станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом», — заявили в Украине.

В случае возможного наступления войск оккупантов с территории Беларуси Вооруженные силы Украины начнут массированное огневое поражение врага.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

«Активная оборона. Если враг вздумает повторить наступление с территории Республики Беларусь, то с момента пересечения государственной границы с Украиной начнется массированное огневое поражение оккупантов», — говорится в сообщении.

Как заявили в Генштабе, «каждая дорога и тропинка станут для врага ловушкой или неприятным сюрпризом, потери будут огромными».

Для обороны и отпора вооруженной агрессии подготовлены все возможные инженерные заграждения, также будет применяться минирование местности и использование фугасов.

В Генштабе предупредили: «Активно будут задействованы подразделения специального назначения, Сухопутных войск, Воздушных сил и Ракетных войск и артиллерии».

Ранее Курсор писал, что путин передумал посещать саммит G20: кто поедет вместо него. Возможно, путин примет участие в саммите G20 в онлайн-формате, однако личного присутствия российского диктатора не предвидится.

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Как сообщал Курсор, Беларусь с самого начала полномасштабного вторжения предоставляет российской федерации свои территории для нанесения ракетных обстрелов по территории Украины. Однако официально вступать в войну самопровозглашенный лидер Беларуси Александр Лукашенко не станет. Таким мнением поделился руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!