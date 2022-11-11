Украина строит стену на границе с Беларусью: обнародованы первые фото

«Это еще не все, но мы не собираемся раскрывать подробности», — сказал советник Зеленского.

Украина заявила в пятницу, что строит железобетонную стену и другие укрепления на своей границе с Беларусью, близким союзником кремля, которую москва использует в качестве плацдарма для своего вторжения в Украину 24 февраля.

Советник президента Кирилл Тимошенко заявил, что в Волынской области на границе с Беларусью возвели 3-километровую стену с колючей проволокой, которая, по словам Киева, остается угрозой. По его словам, они также привезли на границу мешки с песком и вырыли траншеи.

Он добавил, что другие работы ведутся в Ровенской и Житомирской областях, которые также граничат с Беларусью.

Он опубликовал фотографии силовиков, разматывающих колючую проволоку у стены высотой более двух метров.

Министр обороны Украины сообщил «Рейтер» в четверг, что сохраняется угроза со стороны Беларуси, но силы там находятся «в пассивной позиции». Граница Украины с Беларусью имеет протяженность более 1000 км.

На Волині зводять стіну, на кордоні з білоруссю", — Кирило Тимошенко "Рів, насип, залізобетонний паркан з колючим дротом – це інженерні загородження, які будують на Волині. Таким чином вже облаштовано близько 3 км кордону, роботи тривають". pic.twitter.com/kniMoK1hk9 — Сергій SSS (@SSS05084003) November 11, 2022

Ранее Курсор писал, что россия запретила въезд 200 гражданам США, в том числе родственникам Байдена.

Кроме того, в Херсонской области украинские правоохранители обнаружили останки тел мирных жителей.