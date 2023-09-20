Песков сделал едкое заявление в адрес Байдена.

Представитель кремля* дмитрий песков в ходе сегодняшней беседы с журналистами коснулся темы якобы «личных оскорблений» в адрес путина со стороны его иностранных коллег, в частности Байдена.

Песков в обычной для него комплиментарной манере заявил, что главарь кремля «никогда не опускается до уровня личных оскорблений в адрес своих коллег».

Он добавил, что у путина «есть личное мнение о такой стилистике высказываний и заявлений», но путин, пот словам пескова якобы никогда к такому не прибегнет.

Продолжая расхваливать своего босса, песков намекнул, что путину лишь важно мнение россиян, и они, как он сказал, подавляющим большинством неоднократно высказывались о главе рф в ходе выборов.

Песков продолжил, что «президент Байден за всю свою карьеру ни разу не набрал такого уровня поддержки», как главарь рф.

Он также заявил, что Байдену нужно к этому стремиться, потому что «впереди у него весьма непростые выборы».

Пресс-секретарь путина заявил, что объясняет себе нападки на путина тем, что США якобы «активно расчищают от неугодных конкурентов электоральную площадку».

Курсор писал, что Трамп рассказал о своих взаимоотношениях с путиным и его отношении к Украине.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!