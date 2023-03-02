У Путина снова угрожают НАТО войной: что заявили в кремле

В * кремле придумали еще одну причину для начала открытой войны с НАТО — предоставление потенциальной технической поддержки боевых самолетов, которые могут быть переданы Украине через территорию Польши.

Об этом говорится в Telegram-канале заместителя главы мовета безопасности рф дмитрия медведева.

«Если же представить, что поставленные в будущем натовские самолеты будут обслуживаться их военными на территории какой-нибудь Польши, это будет прямое вступление атлантистов в войну против россии со всеми вытекающими последствиями», — написал он.

Также медведев подчеркнул, что все, кто будет принимать решение о поставках авиации и инструкторы, должны рассматриваться как военные цели. Как известно, ранее медведев высказывал угрозы в адрес США после направления россией своего фрегата «адмирал горшков» с гиперзвуковыми ракетами «циркон» в Атлантический океан.

Ранее в ВСУ заявили, что война Украины против российских оккупантов может продлиться еще как минимум один год. Военные Украины считают, что для завершения войны нужна победа Киева над россией на поле боя. Также украинская сторона уверена, что ВСУ сможет вернуть свои территории после большого контрнаступления.

«Курсор» писал о том, что Эстония представила два варианта, которые могут спасти Украину. НАТО не должно исключать Украину из транснационального альянса в обмен на мир с россией, предупредив, что в этом случае Украина окажется в серой зоне, где единственным средством сдерживания дальнейшей агрессии со стороны кремля будет ядерное оружие.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!