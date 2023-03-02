Сколько еще может длиться война – ответ генерала ВСУ

По словам главного советника главнокомандующего ВСУ генерала Виктора Назарова, война Украины против российских оккупантов может продлиться еще как минимум один год.

Об этом сообщает Der Spiegel.

Ещё в феврале прошлого года – месяц, когда началось полномасштабное российское вторжение – генерал говорил, что война может продлиться как минимум год, а может и больше. Согласно его нынешней оценке, боевые действия продлятся еще как минимум год.

Он утверждает, что для завершения войны нужна победа Украины над россией на поле боя.

«Мы знаем, что, учитывая размеры россии и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове», – заявил он.

По словам генерала, для Украина сможет вернуть себе территории после большого контрнаступления.

«Как наше большое наступление в Харькове, где мы разгромили много сил противника и освободили большую территорию. Или как наступление в Херсоне», – добавил он.

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Помимо этого недавно российские военные скинули взрывчатку на людей, стоявших в очереди за гуманитарной помощью.

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