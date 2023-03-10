У путина сравнили протесты в Грузии с украинским Майданом и вспомнили об Израиле

По словам лаврова, закон об иноагентах «бледнеет по сравнению с тем, как регулируется деятельность некоммерческих организаций в Соединенных Штатах, Франции, Индии, Израиле».

Недавние события в Грузии очень напоминают киевский «майдан», ситуация вокруг законопроекта об иноагентах была лишь поводом для начала попытки силовой смены власти.

Об этом в пятницу, 10 марта, заявил министр иностранных дел российской федерации сергей лавров*.

«Очень похоже на киевский «майдан». Никаких сомнений нет, что закон о регистрации тех неправительственных организаций, которые получают зарубежное финансирование в размере 20% всего-навсего от своего бюджета, был лишь поводом, для того чтобы начать, в общем-то, попытку силовой смены власти», — сказал он.

По словам лаврова, сам закон «бледнеет по сравнению с тем, как регулируется деятельность некоммерческих организаций в Соединенных Штатах, Франции, Индии, Израиле».

«К тому же за нарушение аналогичного закона в Соединенных Штатах — до $250 тыс. штраф и до пяти лет тюрьмы в рамках уголовного преследования. В Грузии неизмеримо меньшая сумма — $9 тыс. и никакого уголовного преследования», — отметил политик.

Как сообщал Курсор, 7 марта вечером в Тбилиси произошли столкновения между полицией и протестующими. По данным СМИ, из здания парламенты решили эвакуировать депутатов. У здания парламента собрались протестующие после поддержания в первом чтении законопроекта, объявляющего неправительственные организации и часть СМИ «агентами иностранного влияния».

Среди 150 депутатов «за» принятие закона «О прозрачности иностранного влияния» проголосовали 76 политиков, 13 — «против» и 61 человек воздержался. Этот законопроект во многом напоминает российское законодательство об «иноагентах». Следующее голосование по другому варианту закона под названием «О регистрации иностранных агентов» проведут уже в четверг, 9 марта.

В посольстве США в Грузии заявили, что сегодняшний день стал «черным для грузинской демократии». Дипломаты считают, что если правительство и дальше будет рассматривать подобные законы, то это противоречит «четкому стремлению народа Грузии к европейской интеграции и демократическому развитию».

Позже стало известно, что президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих против законопроекта об «иноагентах», принятого в первом чтении парламентом страны. В своем обращении к гражданам страны она подчеркнула, что наложит вето на данный закон.