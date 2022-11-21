У путина заявили, что не стремятся сменить власть в Украине

По словам пескова, «россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет».

Россия путем переговоров с Киевом хочет достигнуть целей своей специальной военной операции на Украине.

Об этом заявил пресс-секретарь президента российской федерации дмитрий песков*, сообщает интерфакс.

На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что москва не стремится к миру с Киевом, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. У пескова спросили, так ли это.

«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — ответил песков.

На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, песков ответил: «Нет, президент уже об этом говорил».

Как сообщал Курсор, Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы, ВСУ будут в «намного лучшем состоянии, чем их противники» благодаря поддержке, которую оказали США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин. «Мы многое сделали, чтобы подготовить украинцев к бою зимой и дать им возможность продолжать оказывать давление на наших противников в течение зимних месяцев», — сказал он.