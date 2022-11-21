У путина заявили, что не стремятся сменить власть в Украине

Россия путем переговоров с Киевом хочет достигнуть целей своей специальной военной операции на Украине.
Об этом заявил пресс-секретарь президента российской федерации дмитрий песков*, сообщает интерфакс.
На брифинге его попросили прокомментировать слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что москва не стремится к миру с Киевом, а добивается переговоров с украинскими властями, чтобы получить передышку. У пескова спросили, так ли это.
«Россия хочет достигнуть своих целей, и она их достигнет», — ответил песков.
На вопрос журналистов, является ли смена власти на Украине одной из целей спецоперации, песков ответил: «Нет, президент уже об этом говорил».
Как сообщал Курсор, Украина будет готова к боевым действиям в зимние месяцы, ВСУ будут в «намного лучшем состоянии, чем их противники» благодаря поддержке, которую оказали США. Об этом заявил глава Пентагона Ллойд Остин.
Ранее Курсор информировал о том, что Вооруженные силы Украины продолжают демонстрировать успехи на фронте, освобождая на юге и востоке страны населенные пункты от российской оккупации. И они не намерены останавливаться, пока не выгонят со своей территории все российские войска.
В Минобороны страны считают, что завершить войну с россией можно к концу весны 2023 года. Об этом в интервью Sky News рассказал заместитель министра обороны Украины Владимир Гаврилов.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!