По словам анонимного высокопоставленного источника, страна отдала почти столько же, "сколько могла себе позволить",

Официальные лица Великобритании публично утверждают, что намерены продолжать поддержку Украины, несмотря на события в других странах. Однако среди некоторых британских военных бытует мнение, что страна исчерпала свои возможности предоставлять военную поддержку.

Об этом сообщает The Telegraph.

"Мы отдали почти столько, сколько могли себе позволить", – заявил высокопоставленный источник в военной сфере на условиях анонимности.

По его словам, Лондон и дальше будет передавать Киеву оборудование, но сейчас украинцы нуждаются в таких вещах, как средства ПВО и артиллерийские боеприпасы. Он уточнил, что Великобритания уже исчерпала эти ресурсы.

Комментируя дискуссию относительно дополнительного финансирования, высокопоставленный источник заявил, что британцы должны сыграть роль в том, чтобы мотивировать другие страны передавать больше финансов и оружия.

"Предоставлять миллиарды больше не значит давать миллиарды британских комплектов", – добавил собеседник журналистов.

Интересно, что перед отставкой с поста министра обороны Великобритании Бен Уоллес просил премьер-министра Риши Сунака потратить еще 2,3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку Украины. Речь идет о 50% увеличении суммы, выделенной Лондоном на данный момент. Тем не менее решение относительно расходов на 2024 год еще не приняли.

«Курсор» ранее писал, что, по словам Уоллеса, сейчас на фронте в Украине постепенно разворачивается битва за Крым. Бывший высокопоставленный чиновник полагает, что украинцы смогут выиграть эту войну против *россии, а владимира путина ждет проигрыш. В то же время он призвал Владимира Зеленского изменить подход к мобилизации.

Помимо этого недавно парламент Армении ратифицировал Римский статут, благодаря чему путина теперь могут арестовать в этой стране.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!