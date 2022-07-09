У Зеленского обвинили российскую армию в трусости: Не смогут победить в бою

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак отреагировал на очередной российский удар по жилым кварталам Харькова и Кривого Рога. Он заявил, что армия рф* — это просто сборище трусов, которое умеет «воевать» только с мирными людьми.

Об этом сообщает Телеграм Ермака.

В результате утренних ракетных ударов по родному городу президента Зеленского Кривому Рогу погибло минимум двое людей, это женщины, одной из которых только-только исполнилось 20.

Ермак ответил, что это тактика трусов – бить по жилым домам, школам, детсадам. «Ибо они не могут победить на настоящем поле боя», – сказал он.

При этом в администрации Зеленского заверили, что Вооруженные силы Украины наращивают мощность, от иностранных партнеров поступает больше оружия. А это значит, что оккупантам придется ответить за все свои зверства и преступления.

«Курсор» сообщал ранее, что российские войска рано утром обстреляли Кривой Рог — в результате ракетного обстрела были повреждены жилые дома, школа, а также автомобиль. Погибли две женщины.

Также сообщалось в россии «анонсировали» теракты в Славянске. Согласно заявлению минобороны россии, в Славянске якобы националисты готовят очередную провокацию с гибелью гражданского населения для обвинения вс россии.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!