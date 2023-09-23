У Зеленского объяснили, что может остановить другие страны от сотрудничества с рф

Несмотря на санкции, рф находит деньги и продолжает производить оружие.

Более полтора года в Украине продолжается война, развязанная российской федерацией* и некоторые страны продолжают поддерживать агрессора, поэтому она еще "держится на плаву". У Зеленского объяснили, что могло бы остановить другие государства оказывать путину помощь.

Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк.

По его словам, если бы рф получила юридический статус "страны-террориста", то против нее не нужно было бы вводить 12-15 пакетов экономических санкций. А если этого нет, то не стоит удивляться, откуда агрессор берет деньги, чтобы продолжать производство оружия и боеприпасов, а также, чтобы поддерживать на плаву свою экономику.

России можно поставлять любые приборы через третьи страны, не поддерживающие режим санкций. Идет продажа в одну страну, а через эту страну агрессор получает все, что ему нужно.

Михаил Подоляк подчеркнул, что европейские и американские компании идут на это, потому что за продукты, которые на любом другом рынке стоят 100 долларов, россия предлагает 300-400 долларов. А когда идет речь о стране, которая признана террористом, то торговлю это полностью ограничивает, тогда даже не нужно думать о санкциях.

"Курсор" писал ранее, что отсутствие помощи Украине означает усиление помощи россии, поскольку в войне, развязанной москвой, нельзя сохранять нейтралитет.

Еще мы писали, что война между Украиной и российской федерацией длится более полтора года, и ежедневно на фронте погибает большое количество военнослужащих с обеих сторон. Но путинская армия теряет больше своих резервов.