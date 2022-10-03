Европейская страна выступила против ускоренного присоединения Украины к НАТО

По словам Румена Радева, для Киева дверь в Альянс будет открыта после окончания войны с россией.

Президент Болгарии Румен Радев не поддержал совместное заявление девяти европейских лидеров о членстве Украины в НАТО.

По его словам, для Украины дверь в Альянс будет открыта после окончания войны с россией*, пишет BNR.

Радев отметил, что Болгария поддерживает решение Бухарестского саммита НАТО от 2008 году по поводу будущего членства Украины в НАТО, но эта декларация была принята в других условиях безопасности. По его мнению, членство Украины должно принимать все члены НАТО с учетом рисков прямого вовлечения в войну.

«Решение о вступлении Украины в НАТО должно приниматься только после формирования четких параметров мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной, которые должны быть приняты и реализованы двумя воюющими государствами», — сказал Радев.

Как сообщал Курсор, на прошлой неделе Украина подписала заявку на ускоренное вступление в Североатлантический альянс. Об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский.

Соответствующий документ вместе с Зеленским подписали председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук и премьер-министр Денис Шмыгаль.

«Де-факто мы уже прошли свой путь в НАТО. Де-факто мы уже доказали совместимость со стандартами Североатлантического Альянса. Они реальны для Украины – реальны в поле боя и во всех аспектах нашего взаимодействия. Мы доверяем друг другу, помогаем друг другу, и мы защищаем друг друга. Это и есть Североатлантический союз. Де-факто», — сказал Зеленский.

Также Курсор информировал о том, что сегодня, 30 сентября, российский главарь владимир путин объявил об аннексии Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областей Украины.

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